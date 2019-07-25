مقتل إسرائيليَين بإطلاق نار في المكسيك

قُتل إسرائيليان، بإطلاق النار عليهما، في مطعم في العاصمة المكسيكية، مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام اسرائيلية.

وقالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية، الخميس، إن الشرطة المكسيكية اعتقلت امرأة، فيما تمكن رجل من الفرار في المكان على خلفية الحادث.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي المكسيكي قوله لوسائل الإعلام إن أحد الإسرائيليين قُتل في مكان الحادث، والآخر في المستشفى متأثرا بجروحه.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يتضح من التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المكسيكية أن الإسرائيليين كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة “مكسيكو”، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما، دون أن تتضح أسباب الهجوم. (الأناضول)