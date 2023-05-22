مقتل اربعيني سوري على يد ابنه وابنته المراهقين في المانيا

لقي المواطن السوري المقيم في المانيا حتفه رميا بالرصاص على يد ابنه وابنته المراهقين في جريمة مروعه شهدتها مدينة برلين

وافادت مصادر اعلامية سورية بمقتل "أحمد الشمطان" البالغ من العمر 40 عاماً على يد إبنه وابنته في مدينة برلين الألمانية نتـ.ـيجة خلاف عائلي وهو من أبناء محافظة الحسكة

واكدت الشرطة ان عن هوية المتورطين وهما ابني الضحية، فتاة عمرها 14 عاما، وشقيقها 16 عاما، بالإضافة إلى صديقة الابن 15 عاما وصديق رابع لهم 17 عاما.

وفيما اعتقل الشابين ولم يتم القبض على الفتاتين لعدم استيفاء شروط مذكرة التوقيف بسبب صغر سنهما. فقد اعلنت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، إنهما في رعاية أمهاتهما.

وفي تفاصيل الجريمة فقد استدرج المراهقان والدهما إلى مسرح الجريمة الثلاثاء الماضي في منطقة شبانداو إلى ساحة انتظار السيارات في مبنى مستشفى سابق تحول الآن إلى مقر للاجئينفيما كان القتيل يهم بالخروج من سيارته على الساعة 11:50 صباحًا أصيبت بعدة طلقات قبل أن يفارق الحياة في مكان الحادث.

وقدم الشهود اوصاف الجناة وكان احدهم يرتدي قناع. فيما رصدت الشرطة سيارة أخرى كانت متواجدة في مكان الجريمة.

ومن المقرر أن يمثل ابن الضحية وصديقه أمام قاضي التحقيق قالت مصادر قضائية "إنهما متهمان بالاشتراك في ارتكاب جريمة قتل غدر".