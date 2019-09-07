مقتل ثلاثة عسكريين ومدني في هجمات متفرقة بالعراق

قنل مدني عراقي وثلاثة عسكريين احدهم ضابط السبت في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون.

ولاقى ضابط بالجيش وجندي حتفهما وأصيب جندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار شمال غربي الموصل.

وقال مصدر أمني إنهم كانوا يعملون على تطهير المنطقة "من مخلفات داعش تمهيدا لعودة النازحين وإن المنزل كان من مخلفات الحرب".

وفي محافظة ديالى، قتل قناص ضابطا بالمخابرات في منطقة الوقف شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ولم يعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن أي من الهجمات، لكنه ينشط في المناطق الثلاث.

وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول 2017 النصر على التنظيم الذي سيطر يوما على مناطق واسعة من البلاد، لكن التنظيم المتشدد تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وعاود مقاتلو التنظيم التجمع في تلال الحمرين في شمال شرق العراق، وهي تلال تمتد من ديالى على الحدود مع إيران إلى شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك. ويطلق المسؤولون الأمنيون على المنطقة اسم "مثلث الموت"

