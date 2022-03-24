مقتل ثمانية جنود يمنيين بحادث سير في شبوة

اعلن مصدر عسكري يمني مصرع ثمانية جنود في حادث سير وقع الخميس، في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقال المصدر إن "ثمانية جنود لقوا حتفهم إثر تصادم حافلة بداخلها جنود يتبعون ألوية العمالقة (تابعة للجيش)، بسيارة جُند كبيرة تابعة لقوات دفاع شبوه، بعاصمة المحافظة عتق".

وأضاف أن "الحادث تسبب أيضا في إصابة عدد من الجنود (لم يحدد عددهم)، كانوا جميعهم ذاهبين لقضاء إجازة عند أهاليهم بمحافظات عدن، ولحج، وأبين".

وتابع: "تم نقل المصابين إلى مستشفى عتق المركزي، وحالة بعضهم حرجة جدا".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليمنية حول ما أعلنه المصدر العسكري.

وتدار شبوة أمنيا من قبل الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مشارك بالحكومة)، منذ تحريرها من سيطرة الحوثيين عام 2017.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.