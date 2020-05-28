مقتل رجلي شرطة في تفجير قرب القصر الرئاسي بمقديشو

تبنت حركة الشباب الصومالية الهجوم الذي وقع قرب القصر الرئاسي في مقديشو.

قتل شرطيان أحدهما ضابط الخميس، جراء انفجاروقع في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الصحافة المحلية في الصومال، أن الانفجار استهدف سيارة الضابط عبد الشكور حسين عبدي، قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

وأضافت أن التفجير نتج عن عبوة ناسفة كانت ملصوقة مسبقاً بسيارة ضابط الشرطة، أسفر عن مقته ومقتل شرطي آخر برفقته.

من جهتها، تبنت حركة "الشباب" الصومالية الهجوم.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

