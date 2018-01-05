مقتل سائح أمريكي وإصابة آخرين بسقوط منطاد جنوبي مصر

سقط منطاد نفس ذات المحافظة في العام 2013 أدى لمقتل 19 سائحا أجنبيا

قالت وسائل إعلام مصرية الجمعة إن منطادا يقل سياحا أجانب من جنسيات مختلفة سقط غرب مدينة الأقصر الأثرية جنوبي البلاد، ما أدى لمقتل سائح امريكي وإصابة 20 شخصا.



ونقلت صحيفة "المصري اليوم" وكانت عن الأجهزة الأمنية قولها إنها "تلقت إشارة بوقوع الحادث أثناء قيام المنطاد بجولة فوق آثار البر الغربي للأقصر وعلى متنه 21 سائحًا، حيث تعرض لدوامة هوائية أدت لسقوطه في منطقة غرب المدينة الأثرية بالقرب من الطريق الصحراوي الجديد".

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها،إذ سقط منطاد نفس ذات المحافظة في العام 2013 أدى لمقتل 19 سائحا أجنبيا.