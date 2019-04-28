مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار عند كنيس يهودي في كاليفورنيا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون السبت بعد أن فتح رجل النار على كنيس في باواي في كاليفورنيا، بحسب ما أعلن العمدة.

وقال العمدة ستيف فاوس لشبكة “إم إس إن بي سي” الإخبارية “كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وقد توفي أحدهم”. وأضاف أن حاخاما أصيب بيَده وأن حياة المصابين الآخرين ليست في خطر.

وذكرت إدارة شرطة مدينة سان دييغو الأمريكية، السبت، أن رجلا احتجز لاستجوابه بعد إطلاق نار عند معبد يهودي شمالي المدينة.

وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن ضباطا يحققون في تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحا بمنطقة معبد “شاباد”.

وذكرت محطة إخبارية محلية أن المعبد كان يقيم احتفالا بمناسبة عيد الفصح مضيفة أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

يأتي الحادث بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح ”الموت لكل اليهود“. وقتل المسلح 11 مصليا وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.

(رويترز)