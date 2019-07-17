مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه في أربيل (صور)

أفاد مراسلون اليوم الأربعاء، بمقتل نائب القنصل التركي إثر إطلاق نار تعرض له ديبلوماسيين أتراك في مدينة أربيل.

وتحدثت وسائل إعلامية كردية عن مقتل 3 أشخاص في هجوم بإطلاق النار تعرضت له مجموعة دبلوماسيين أتراك داخل مطعم في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، وجرح عدد آخر

وذكرت شبكة "رووداو" الكردية، أن القوات الأمنية توافدت إلى المكان، وقطعت الطرق القريبة والمؤدية إلى المطعم الذي وقع فيه حادث إطلاق النار، وهي تلاحق مطلقي النار في هذه الأثناء.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، عن تشديد السلطات الأمنية اجراءاتها من خلال منع الخروج من المحافظة.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية في أربيل بدأت بإرجاع كاميرات المراقبة إلى وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، فيما منع الخروج من المحافظة".

وأضاف أن "رجال الأمن إنتشروا في كل مكان قريب على الحادث وبدأوا بعمليات تفتيش للسيارات والمحال القريبة من هناك".

وقال ديار دنير، المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني ينفي علاقة حزبه بالهجوم حتى هذه اللحظة، ويؤكد: "لا نمتلك أية معلومات عن الهجوم".