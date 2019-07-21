مقتل 27 من طالبان في غارة جوية أمريكية جنوبي أفغانستان

لقي 27 مسلحًا من حركة طالبان حتفهم وأصيب 18 آخرون في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمعًا كبيرًا من مسلحي طالبان في منطقة “شوراباك” بإقليم قندهار، جنوبي أفغانستان، بحسب ما ذكر قائد شرطة الإقليم.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، الأحد، عن قائد شرطة قندهار، الجنرال، تادين خان أشاكزاي، إن القوات الأمريكية استهدفت المسلحين بعد وقت قصير من وصولهم إلى مجمعاتهم.

وأضاف تادين خان أن المسلحين وصلوا إلى وادي “جوليستان” بمنطقة شوراباك على متن مركبات، طراز “لاند كروزر” لزيارة مقراتهم. (د ب أ)