مقتل 29 داعشيا و3 حراس بأعمال شغب في طاجيكستان

قالت وزارة العدل في طاجيكستان اليوم الاثنين إن ثلاثة حراس و29 نزيلا سقطوا قتلى في سجن مشدد الحراسة بعد أن بدأ سجناء من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أعمال شغب.

وقالت الوزارة إن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من مساء يوم الأحد في السجن الواقع بمدينة وحدات الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شرقي العاصمة دوشنبه، بعد أن تسلح المتشددون بسكاكين وقتلوا ثلاثة من الحراس وخمسة سجناء.

وأحد المحرضين على العنف هو بحروز غول مراد، ابن غول مراد حليموف الكولونيل بالقوات الخاصة الطاجيكية الذي انشق وانضم لتنظيم الدولة “داعش” عام 2015، وتقول الوزارة إنه قُتل في سوريا.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن قتلت 24 متشددا وأعادت الهدوء إلى السجن الذي يضم 1500 سجين.

وفقد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يسيطر في وقت من الأوقات على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، معاقله الآن.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قد أعلن مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيكستان في نوفمبر تشرين الثاني حدث عقب شن أنصاره هجوما داميا على سياح غربيين في يوليو تموز عام 2018