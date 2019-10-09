مقتل 35 من المرتزقة الروس بغارة جوية قرب طرابلس

كشفت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، الثلاثاء، عن مقتل 35 من "المرتزقة الروس" في غارة جوية قرب العاصمة الليبية طرابلس، أيلول/ سبتمبر الماضي.



وذكرت الصحيفة أن "المرتزقة" ينتمون إلى مليشيا "فاغنر الخاصة"، التي أنشأها شخص مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقاتلون بجانب اللواء متقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق.



كما أشارت إلى إصابة ألكساندر كوزنتسوف المعروف باسم "راتيبور"، أحد قادة المليشيا، بجروح خطيرة أثناء المعارك.



ولفتت إلى أن "راتيبور" أعيد إلى روسيا على وجه السرعة، لتلقي العلاج في أحد مستشفيات مدينة سانت بطرسبرغ.



ولم تحدد الصحيفة الجهة التي نفذت الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل المرتزقة الروس.



وحسب الصحيفة الفرنسية، قضى "راتيبور" عقوبة السجن سابقا بتهمة السطو والخطف، لكنه ظهر في العام 2016 على صورة للكرملين، وإلى يمينه فلاديمير بوتين.



ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشن قوات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، أجهض جهودا أممية لعقد حوار بين الليبيين، فيما تسعى الأمم المتحدة حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وتعاني ليبيا البلد الغني بالنفط، منذ عام 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات الشرق الليبي بقيادة حفتر.