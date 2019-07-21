مقتل 37 شخصًا شمال غربي نيجيريا على أيدي قطاع طرق

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، مساء السبت، إن الرئيس ندد بمقتل 37 شخصًا على أيدي عصابات في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد.

وقتلت العصابات المسلحة مئات الأشخاص شمال غربي نيجيريا هذا العام، وأجبرت ما لا يقل عن 20 ألف شخص على الفرار إلى النيجر، مما زاد من المشاكل الأمنية في بلد يعاني أيضًا من تمرد المتشددين في الشمال الشرقي واشتباكات بين المزارعين والرعاة في الولايات الوسطى.

وقالت الرئاسة، في بيان: “يدين الرئيس محمد بخاري بشدة مقتل 37 من الأبرياء على أيدي قطاع الطرق في منطقة حكومة جورنيو المحلية بولاية سوكوتو”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجمات وقعت مساء الجمعة.

وقال بيان الرئاسة إنه تم نشر قوات في المناطق التي شهدت سقوط قتلى. وقد جرى إرسال الجيش والشرطة للتصدي للعصابات الإجرامية التي تتهمها الحكومة بارتكاب سلسلة من عمليات القتل والخطف خلال العام الماضي.(رويترز)