مقتل 4 زعماء من داعش بغارات شرقي أفغانستان

مقاتلون من تنظيم داعش

قُتل أربعة زعماء على الأقل من جماعة “داعش-خرسان” خلال غارات جوية بإقليم ننكارهار شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن زعماء تنظيم الدولة الاسلامية “داعش-خرسان” قُتلوا في الساعات الـ24 الماضية في مناطق أشين وباشير وأجام وخوجياني بإقليم ننكارهار.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها تنظيم الدولة “داعش” على الغارات الجوية حتى الآن.

وإقليم ننكارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، لكن العناصر المسلحة المناهضة للحكومة تنشط في بعض من مناطقه النائية وغالبا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.