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مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر قصف روسي للمدينة

منشور 01 آذار / مارس 2022 - 05:46
مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر قصف روسي للمدينة

أكد إيغور تيريخوف، عمدة خاركيف، إن قصف القوات الروسية للمدينة الواقعة في شرق أوكراينا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح تيريخوف في رسالة بالفيديو عبر موقع فيسبوك أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 37 آخرين. وأضاف أن 87 مبنى سكنيا تضررت جراء القصف الروسي.

كما ترددت تقارير عن دمار عدة مبان إثر هجمات صاروخية قرب العاصمة كييف مساء الاثنين.

وذكرت صحيفة “أوكرانيسكا برافدا” نقلا عن وزارة الداخلية أن أضرارا لحقت بمهجع ومبنيين سكنيين مؤلفين من خمسة طوابق في مدينتي فاسيلكيف وبيلا تسيركفا جنوب غربي كييف ومنطقة كالينيفكا شمال غربي العاصمة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

كلمات دالة:اوكرانياروسيا

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