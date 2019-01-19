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مكتب مولر يرفض تقريرا أفاد بأن ترامب أمر محاميه بالكذب

مكتب مولر يرفض تقريرا أفاد بأن ترامب أمر محاميه بالكذب
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