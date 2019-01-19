مكتب مولر يرفض تقريرا أفاد بأن ترامب أمر محاميه بالكذب

رفض مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، يوم الجمعة تقريرا خطيرا زعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشكل شخصي محاميه بالكذب على الكونغرس.

وذكر موقع “بازفيد” الإخباري يوم الخميس أن ترامب أمر محاميه آنذاك مايكل كوهين بالكذب على الكونغرس بشأن توقيت المفاوضات لبناء برج لترامب “ترامب تاور” في موسكو.

ونقلا عن “اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين المعنيين بالتحقيق في الأمر”، ذكر “باز فيد” أن ترامب أيد أيضا خطة لسفر كوهين إلى روسيا خلال الحملة الانتخابية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة خطة بناء البرج معه.

لكن متحدثا باسم مكتب مولر قال لـ”باز فيد” في بيان يوم الجمعة إن “وصفه لبيانات خاصة لمكتب المحقق الخاص، وتوصيف الوثائق والشهادة التي حصل عليها المكتب، فيما يتعلق بشهادة مايكل كوهين أمام الكونغرس، هو وصف غير دقيق”.

وفي رد على مكتب المحقق الخاص، كتب رئيس تحرير “باز فيد” بين سميث على تويتر “نحن نؤكد على تقريرنا وندعم المصادر التي أبلغتنا به ونحث المحقق الخاص على توضيح ما الذي يعترض عليه”.