ملكة جمال أوكرانيا تحمل السلاح وتتوعد الجيش الروسي

انتعلت ملكة جمال أوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا حذاء عسكريا وامتشقت بندقية آلية هجومية، وتوعدت بأن "من يعبر الحدود الاوكرانية بنية الغزو سيتم قتله"، في إشارة الى الجيش الروسي.

وتطوعت لينا، التي مثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم 2015، في صفوف المواطنين الذين انبروا للمشاركة في الدفاع عن اوكرانيا في وجه الغازي الروسي.

وفي رسالة نشرت على حسابها على إنستغرام، كتبت لينا قائلة ان كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل.

وظهرت لينا في وقت سابق من الشهر الجاري، على حسابها أيضا، فيديو وصورا لها وهي تتدرب على السلاح وسط الثلوج.

كانت نشرت صورة لجنود مسلحين يغلقون الطريق، وأخرى تظهر جنودا يسيرون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصفته بـ "القائد الحقيقي والقوي".

وتحت وسم "لا للحرب" نشرت لينا العديد من الصور مؤكدة أن جيش بلادها "يحارب بطريقة تجعل حلف الناتو هو الذي يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا".

ودعت لينا الأوكرانيين في أحد المنشورات إلى إزالة جميع إشارات الطرق لتجعل من الصعب على الجنود الغزاة التنقل عبر أوكرانيا. وكتبت: "تفكيك لافتات الطرق على جميع طرق البلاد. دعونا نساعدهم على الذهاب مباشرة إلى الجحيم".

ونشرت صفحة مسابقة ملكة جمال العالم على فيسبوك، صورتين للينا وهي بملابس المسابقة الدولية بجانب صورتها وهي تحمل بندقية هجومية، وقالت "إنها تترك بريق الأضواء، وقررت العودة إلى الجيش للدفاع عن وطنها ومن أجل سلام وحرية أمتها".

حصلت لينا على شهادة جامعية في التسوق والإدارة، كما عملت سابقا مديرة للعلاقات العامة في تركيا، فضلا عن عملها مترجمة، إذ تتحدث 5 لغات.