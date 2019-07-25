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منجم نحاس يلوث خزاناً على ضفاف نهر ينيسي

منشور 25 تمّوز / يوليو 2019 - 09:05
منجم نحاس يلوث خزاناً على ضفاف نهر ينيسي

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