من رئيسة وزراء إلى ملكة الحفلات: سانا مارين تنشر لقطات ساخنة (فيديو وصور)

بعد أسابيع من مغادرتها لمنصبها، قامت سانا مارين، رئيسة الوزراء السابقة في فنلندا، المعروفة بحبها للحفلات، بالتخلي عن الرسميات بشكل ملفت، حيث قامت بترك البدلات الرسمية جانبًا لترتدي فساتين الحفلات والقمصان القصيرة.

وظهرت مارين البالغة من العمر 37 عامًا في نهاية الأسبوع الماضي في مشهد مختلف تمامًا، حيث ارتدت مجموعة من الفساتين الجذابة أثناء حضورها مهرجان "Flow Festival"، وهو حدث موسيقي يمتد لثلاثة أيام في العاصمة هلسنكي.

المثير هو أن أصغر رئيسة وزراء في تاريخ العالم لم تكتف بتغيير إطلالتها فحسب، بل قامت أيضًا بمشاركة صور وفيديوهات تكشف عن نمط حياتها الجديد المختلف عن السياسة. وتمتعت بأول "إجازة صيفية مناسبة" منذ فترة طويلة، حسب وصفها.

وكتبت مارين على "إنستغرام" الأسبوع الماضي: "لقد أمضيت هذا الصيف إجازة صيفية مناسبة لأول مرة منذ فترة".

وأضافت: "بينما أتسمت أيامي بتحمل مسؤولياتي، إلا أنها شملت أيضًا الاهتمام بابنتي البالغة من العمر 5 سنوات، وممارسة الرياضة، وتقدير الأصدقاء، والاستمتاع بوجبات الطعام اللذيذة، وخوض رحلات مميزة لا تُنسى".

واجهت مارين خلال فترة حكمها البالغة أربع سنوات، انتقادات متعددة بسبب نمط حياتها المليء بالحفلات والإنفاق الكبير لحكومتها.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is being criticised for attending too many music festivals & spending too much on time partying instead of ruling. Reminds me of Zelenskyy. pic.twitter.com/pmpHlZzNZg — The Poll Lady (@ThePollLady) August 20, 2022

وقد تعرضت لشائعات تقول بأن أسلوب حياتها يؤثر سلبًا على أدائها الوظيفي، حتى تم فحصها لمعرفة مدى تأثير ذلك ولوجود شبهة تعاطي مخدرات.

Sanna Marin's VERY glamorous dance partner: Finland's PM dances provocatively with female model in new footage from nightclub where she was filmed partying with male singer



In yet another raunchy video, PM Sanna Marin is seen dancing with a model



Footage shows her draping arms pic.twitter.com/EF5LwrCMR8 — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 23, 2022

وكان لافتًا رؤية مقاطع فيديو تظهر مارين وهي تستمتع بوقتها برفقة حشد من الشباب المتجمعين للاستمتاع بالموسيقى الحية في المهرجان، وعلى ما يبدو، لم يكن الجميع يدرك أن الشخص الذي كان يرقص بينهم هو رئيسة وزراء سابقة لبلادهم، مما أضفى طابعًا مميزًا على هذه اللحظات.



