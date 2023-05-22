من هو علي رضا عنايتي سفير ايران في السعودية؟

اعلنت طهران عن تعيين الدبلوماسي الايراني علي رضا عنايتي سفيرا لها في العاصمة السعودية الرياض في خطوة تكرس اتفاق المصالحة بين البلدين الذي تم توقيعه في العاشر من اذار الماضي برعاية صينية

وجاء قرار التعيين بعد اسابيع من تداول اسم عنايتي بقوة في وسائل الاعلام الايرانية المقربة من النظام ليحظى بهذا المنصب

من هو علي رضا عنايتي؟

من مواليد 1962

حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الامام الصادق في العام 1989

حاصل على شهادة الدكتوراة في الادب العربي من جامعة طهران في العام 2012

عمل عنايتي مساعداً لوزير الخارجية الايراني

شغل منصب المدير العام لشؤون الخليج العربي في الخارجية الايرانية

موظف في قنصلية ايران في مدينة جدة السعودية

رئيس دائرة شؤون الكلبة الايرانيين في الخارج

نائب السفير الايراني في المملكة العربية السعودية

سفير ايران لدى الكويت

وتمخضت المفاوضات السعودية الايرانية برعاية صينية الى التوقيع على اتفاق لاعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين حيث سارعت طهران الى تفعيل التفاهم وارسلت فريق لوجستي الى الرياض في أبريل (نيسان) الماضي، تمهيداً لفتح متزامن للبعثات الدبلوماسية بين الجارتين الكبيرتين في الإقليم، بعد سنوات من توتر العلاقة بينهما.

الى جانب اعادة فتح السفارتين في البلدين فانه من المفترض ان يتيح الاتفاق تنفيذ اتّفاقات تعاون اقتصادي وأمني، وفي 19 من مارس آذار الماضي كشف مسؤول إيراني بأنّ الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة من الملك سلمان لزيارة السعوديّة.