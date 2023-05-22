من هو علي رضا عنايتي سفير ايران في السعودية؟

اعلنت طهران عن تعيين الدبلوماسي الايراني علي رضا عنايتي سفيرا لها في العاصمة السعودية الرياض في خطوة تكرس اتفاق المصالحة بين البلدين الذي تم توقيعه في العاشر من اذار الماضي برعاية صينية
وجاء قرار التعيين بعد اسابيع من تداول اسم عنايتي بقوة في وسائل الاعلام الايرانية المقربة من النظام ليحظى بهذا المنصب
من هو علي رضا عنايتي؟
- من مواليد 1962
- حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الامام الصادق في العام 1989
- حاصل على شهادة الدكتوراة في الادب العربي من جامعة طهران في العام 2012
- عمل عنايتي مساعداً لوزير الخارجية الايراني
- شغل منصب المدير العام لشؤون الخليج العربي في الخارجية الايرانية
- موظف في قنصلية ايران في مدينة جدة السعودية
- رئيس دائرة شؤون الكلبة الايرانيين في الخارج
- نائب السفير الايراني في المملكة العربية السعودية
- سفير ايران لدى الكويت
وتمخضت المفاوضات السعودية الايرانية برعاية صينية الى التوقيع على اتفاق لاعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين حيث سارعت طهران الى تفعيل التفاهم وارسلت فريق لوجستي الى الرياض في أبريل (نيسان) الماضي، تمهيداً لفتح متزامن للبعثات الدبلوماسية بين الجارتين الكبيرتين في الإقليم، بعد سنوات من توتر العلاقة بينهما.
الى جانب اعادة فتح السفارتين في البلدين فانه من المفترض ان يتيح الاتفاق تنفيذ اتّفاقات تعاون اقتصادي وأمني، وفي 19 من مارس آذار الماضي كشف مسؤول إيراني بأنّ الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة من الملك سلمان لزيارة السعوديّة.