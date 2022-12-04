تحرش وشذوذ يفوق الخيال في مهرجان ميدل بيست السعودية (فيديوهات)

اعلنت الشرطة السعودية انها تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في فيديوهات توثق ارتكابهم جرائم تحرش وأفعالا جنسية شاذة وتفوق الخيال خلال مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى الذي تحتضنه العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان مساء الاحد، أن "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية".

واضاف المتحدث انه "جرى استكمال الإجراءات النظامية" بحق هؤلاء الاشخاص.

لم يذكر البيان التاريخ او المكان الذي جرى تصوير الفيديوهات فيه، لكن كان واضحا ان الاشارة هنا هي الى تسجيلات جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل، وتظهر حالات تحرش وشذوذ خلال مهرجان "ميدل بيست".

حفلات هيئة التسفيه، عبارة عن تحرش وتعاطي ومُضاربات!#ميدل_بيست pic.twitter.com/mdsBekYjHE — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 2, 2022

وتوصف حفلات “ميدل بيست” التي اقيمت خلال الفترة من 1 الى 3 كانون الاول/ديسمبر الجاري، باعتبارها أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، من حيث انه يستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة يقدمون وصلاتهم على 7 مسارح متنوعة.

واكبر هذه المسارح هو "بيغ بيست" المصنف كأضخم مسرح في العالم.

جرعة التحرش في مهرجان ميدل بيست تثير الغضب

على ان الحفاوة التي استقبل بها المهرجان اصطدمت هذا العام بجرعة زائدة من حالات التحرش الجنسي والافعال الاباحية والشاذة التي ارتكبتها فتيات ومثليون، واثارت غضبا وضيقا لدى السعوديين.

قد وثقت الفيديوهات التي لم يتسن التحقق منها بعض تلك الحالات، ومنها لمس اشخاص بشكل مستفز مؤخرة فتاة حملها احدهم فوق كتفيه وراح يرقص بها على انغام الموسيقى وسط حشد متراص من الحضور.

وفي فيديو اخر، يظهر رجل وهو يلاحق شابا وسط الحشود وينهال عليه ضربا بالعقال بعد ان تحرش ببناته، بحسب تعليق مرفق مع الفيديو.

كما تظهر فتاة في احد المقاطع وهي تنزع قميصها كاشفة الجزء العلوي من جسمها، باستثناء ما كانت تغطيه حمالة الصدر، فيما راح المحيطون بها يرمقونها بنظرات ملؤها الدهشة.

وفي تصرف شبيه، قامت فتاة كانت تتوسط جمعا من الشبان بنزع سترتها كاشفة عن بلوزة مكشوفة البطن والكتفين ارتدتها تحتها.

وظهرت فتاة في فيديو وهي تتبادل قبلة حميمة مع شاب وضع يديه على مؤخرتها بدلا من خصرها.

وفي احد الفيديوهات التي اثارت صدمة لدى المتابعين، ظهر شابان وهما يوسطان ثالثا بينهما ويقومان بحركات تحاكي العملي الجنسية معه من الامام والخلف.

نصائح لحماية الفتيات من التحرش

وكان لافتا ان الشاب في الامام كان يغطي فمه بيده في محاكاة للحركة التي قام بها منتخب ألمانيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، واراد من خلاله اظهار تعاطفه مع المثليين.

#المملكة_العربية_السعودية

أكثر المتشائمين لم يكُن يتصور أن تنتشر مثل هذه المظاهر في أرض الحرمين 🇸🇦

الشواذ في بلاد الحرمين 🇸🇦🏳️‍🌈 #مدل_بيست pic.twitter.com/My125gfp6T — Yazid Hadjimi (@DjazairiZizou) December 4, 2022

ولم تخل الفيديوهات التي جرى تصويرها في مهرجان ميدل بيست من المشاجرات الجماعية التي تبادل خلالها الشبان اللكمات والمطاردات وسط الحشود.

وكان لافتا من ضمن الفيديوهات، ظهور فتاة اجنبية وهي تعبر عن سعادتها لحضور المهرجان، وتقدم نصائج للفتيات حول كيفية تجنب الوقوع ضحايات للمتحرشين، في ضوء ما يبدو انه خبرة طويلة لها مع الحفلات الصاخبة.

ومن ضمن النصائح التي قدمتها، ضرورة ارتداء سترة فضفاضة لا تظهر مفاتن الصدر ولا تسمح للايدي بالوصول اليه، وكذلك وضع اليدين على المؤخرة لحمايتها في الاماكن المكتظة، وحمل حقيبة تتدلى حتى تعطي المنطقة الامامية من الجسم، للحيلولة دون لمسها من الاخرين.

وكانت السعودية شددت العقوبات على المتحرشين والتي تتضمن غرامات باهظة وأحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات، لكن العديد من النساء يرين ان ذلك غير كاف.