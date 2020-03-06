مهرجان هولي.. الألوان تتحدى فيروس كورونا

منشور 06 آذار / مارس 2020 - 06:13 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند المغرد مجتهد يتحدث عن اعتقال أميرين سعوديين "كبيرين" بالمملكة صحن الطواف بالكعبة خال من الطائفين والمصلين في مشهد نادر إصابة المدعي العام العسكري الفلسطيني بـ”كورونا” وتحويله للحجر الصحي الصحة العالمية: الفرض المتبادل لقيود السفر بين الدول "لا يساعد" في تحسين الوضع ارتفاع عدد إصابات كورونا في قطر إلى 11 Loading content ...