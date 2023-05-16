مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متاخرة من يوم الثلاثاء المنطقة الشرقية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف حيث اطلقت النار على الفلسطينيين وطواقم الاسعاف والصحفيين

وقالت مصادر فلسطينية ان عشرات المواطنين اصيبة بجروح والاختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال المنطقة واوضحت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين، اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وأغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي في المنطقة.واعلنت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان عناصر الاحتلال استهدفت طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالغاز، ما أدى لإصابة الطاقم بالاختناق.

فيديو| بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. حافلات للمستوطنين تقتحم منطقة قبر يوسف شرق نابلس. pic.twitter.com/TBoKHTtWFy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2023

وقالت ان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف".وتم تفعيل صافرات الإنذار في البلدة القديمة وسط نابلس

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. وافادت مصادر اعلامية فلسطينية عن احتراق حافلة تقل مستوطنين بعد استهدافهم بالزجاجات الحارقة واندلاع النار في الباص وهروب المستوطنين منه في بلدة الطور بالقدس المحتلة.