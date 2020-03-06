منشور 06 آذار / مارس 2020 - 06:03 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ارتفاع عدد إصابات كورونا في قطر إلى 11 مواجهة حاسمة ضد فيروس كورونا قبيل نهائيات كأس إيطاليا الاتحاد الأوروبي يناشد اللاجئين "عدم انتهاك" حدود اليونان هكذا يعتدى الأمن اليوناني على المهاجرين موسكو: الأسد وحلفاؤه هم المسؤولون عن "محاربة الإرهاب" Loading content ...