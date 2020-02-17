موجة النزوح في إدلب الأسوأ منذ بدء النزاع في سوريا

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 06:45 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند زيدان يعلق على خيبة تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيغو زوج كيم كارداشيان يهديها قطعة من الجنة في عيد الحب.. شاهد الصور! ميسي يفقد سلاحه الحاسم تحت قيادة سيتيين تسريب بيانات حساسة لعشرات الآلاف من السجناء الامريكيين.. والجهات المسؤولة تكتشف الاختراق بعد أسبوعين وفاة "الطفلة المُسنة".. أصغر فتاة مُصابة بمرض "الشيخوخة المُبكرة" Loading content ...