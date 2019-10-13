منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:53 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مُهرج يخيف الأطفال الأشقياء.. يكسب رزقه من استعانة الأهالي به لتهذيب أبنائهم 14 قتيلا حصيلة ضحايا إعصار "هاغيبيس" باليابان ندوة في البيت العربي، بعنوان "الرحالة الإسبان في بلاد العرب" موسم قطف الزيتون في فلسطين احتجاجات على تغير المناخ Loading content ...