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موسم قطف الزيتون في فلسطين

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:53
موسم قطف الزيتون في فلسطين

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