ميشيل اوباما تنتقد ترامب: اميركا تتسع الجميع

انتقدت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب واعلنت مساندتها النائبات من الحزب الديمقراطي في أعقاب هجوم ترامب على 4 نائبات من الأقليات العرقية قائلة “هناك مكان لنا جميعا”.

وقالت أوباما “ما يجعل بلادنا عظيمة حقا هو تنوعها سواء ولدنا هنا أو لجأنا إلى هنا، فهناك مكان لنا جميعا” بدون أن تأتي على ذكر ترامب.

وأضافت “علينا أن نتذكر أنها ليست أمريكا الخاصة بي أو أمريكا الخاصة بك”.

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقاد شديد بعد هجمات كلامية ضد نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات بينهن إلهان عمر التي دعاها إلى “الرحيل” من الولايات المتحدة “إذا كانت لا تحب هذا البلد”.

وفي خطوة نادرة، انتقد مجلس النواب الذي يسيطر عليها الديمقراطيون الثلاثاء ترامب بسبب “تعليقاته العنصرية”.

وهتف أنصار ترامب مساء الأربعاء، خلال أحد تجمعاته “اطردوها!” مشيرين إلى النائبة إلهان عمر إحدى أول مسلمتين تنتخبان في الكونجرس.

ورددوا خلال تجمعهم في جرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية الأربعاء “اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى”.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في المكتب البيضوي في اليوم التالي أنه لم يكن راضيا عن الهتافات التهكمية.

لكن لقطات تلفزيونية أظهرت كيف ترك الهتافات تستمر لأكثر من 10 ثوان قبل أن يستأنف حديثه.

وفي حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض الجمعة، رد ترامب لدى سؤاله عن الهتافات “هؤلاء أناس لا يمكن تصديقهم، هؤلاء وطنيون لا يمكن تصديقهم”.

وأضاف مشيرا إلى إلهان عمر “إنها محظوظة لأن تكون حيث هي”.

وحض ترامب الجمهوريين على تخفيف حدة خطابهم، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الهجمات ضد النائبات ستكون محور استراتيجيته لإعادة انتخابه عام 2020، رغم خطر إثارة التوترات العرقية وتوسيع الهوة الحزبية.

وردت الهان عمر الخميس على ترامب قائلة “إنني مقتنعة بأنه فاشي”.

وأضافت “كابوس (دونالد ترامب) هو أن يرى لاجئة صومالية تدخل الكونغرس”. وتابعت “سنكون دائما كابوسا بالنسبة الى هذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة إلينا”.