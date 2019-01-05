نائب ديمقراطي: سنفتح تحقيقا بعلاقة مؤسسة ترامب بالرياض

مسؤول بالخارجية الأمريكية قال إن الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي "لم ترق إلى مستوى المصداقية"

قال النائب عن الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي، إيريك سوالويل، إن مجلس النواب "سيفتح تحقيقا في ضلوع مؤسسة ترامب بعملية غسل أموال" .

وقال النائب سواويل في مداخلة له، مع انطلاق أعمال مجلس النواب الأمريكي، ذي الأغلبية الديمقراطية المعارضة للرئيس دونالد ترامب، إن التحقيق "سيتطرق أيضا إلى علاقة مؤسسة ترامب بالمملكة العربية السعودية" .

ويأتي الحديث عن فتح تحقيق بعلاقة ترامب مع السعودية، بالتزامن مع التصريح الصادر عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، حول الرواية السعودية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول إن الرواية "لم ترق إلى مستوى المصداقية".

وذكر المسؤول أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيؤكد على الحاجة للمحاسبة والمصداقية في التحقيق وذلك خلال جولة له بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الرياض.

وقال المسؤول في إفادة للصحافيين عن جولة بومبيو: "الوزير يواصل باستمرار اتصالاته بالسعوديين للدفع من أجل المحاسبة والمصداقية ووجود رواية سعودية موثوقة لما حدث".

وأضاف: "لا أعتقد من وجهة نظري أن الرواية التي يقدمها السعوديون أو العملية القضائية ترقى إلى مستوى المصداقية وتحقيق المساءلة".

وقال المسؤول إن بومبيو يريد أن يحدد السعوديون مرتكبي الحادث ومدبريه وتطبيق العقوبات الملائمة.

وكان خاشقجي يقيم بالولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست وأصبح منتقدا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقتل في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.