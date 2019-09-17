ناشطة بيئية شهيرة تنظم مظاهرة أمام "البيت الأبيض"

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2019 - 04:17 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الأمم المتحدة تعتذر بعد أن نسبت عن طريق الخطأ قصف غيرنيكا للجمهوريين الأسبان أسبوع دبي للتصميم ندوة أليغرا أوروبا والشرق الأوسط حول القهوة داون تاون ديزاين شاب لبناني يعاني من حالة نادرة تمنعه من تناول الطعام .. "وضعي حرجٌ وأناشد أهل الخير" سما المصري تتخطى حدود الجرأة بفيديو إزالة الشعر وهجوم حاد ضدها (صور وفيديو) انتقامًا لاغتصابه امرأة.. إخصاء رجل بعضات "بيتبول" في شوارع المكسيك (صور مروّعة) "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل نسرين طافش تطل بالأزرق: (يا حاسدا لي على نعمتي!) الدكتورة خلود تواجه تهمة ممارسة الطب دون ترخيص وعقوبة بالسجن تصل لـ3 سنوات!