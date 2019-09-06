ناقلة النفط الإيرانية أفرغت حمولتها في سورية

أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي أفرغت حمولتها من النفط الخام في ميناء سوري.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” الذي يتخذ من لندن مقرا له عن مصادر خاصة به قولها إن 55% من شحنة الناقلة التي تقدر بـ2.1 مليون برمين من النفط الخام تم إفراغه الليلة الماضية.

وأعادت وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية مثل وكالتي “فارس” و”تسنيم” نشر هذا الخبر.

وكانت ايران تعهدت بعدم افراغ الحمولة في موانئ سورية او ارسال شحنات نفط الى النظام السوري الذي يخضع لعقوبات اميركية، الا ان السفينة اغلقت المتتيع الجغارفي لها وفقدت عن الخارطة عندما وصلت الى قبالة الشواطئ السورية