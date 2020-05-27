نبش وحرق ضريح الخليفة عمر بن عبدالعزيز بسوريا- فيديو

أظهر تسجيل فيديو متداول على الانترنت ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز في شمال غرب سوريا وقد تعرض للنبش والحرق، وذلك في اعتداء قالت تقارير انه جرى على يد مجموعات موالية لايران.

ويقع الضريح في قرية “الدير الشرقي” التابعة لمدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

وكان نشطاء اتهموا قوات الحكومة السورية بإضرام النار في محيط الضريح لدى سيطرتها على قرية الدير الشرقي في فبراير/شباط من العام الجاري؛ ما تسبب بأضرار مادية فيه.

وعمر بن عبدالعزيز هو ثامن الخلفاء الأمويين، ويعود نسبه من طرف أمه إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولقب عمر بن عبدالعزيز بخامس الخلفاء الراشدين لتمسكه بإقامة العدل خلال فترة خلافته التي استمرت عامين و5 أشهر.