نتنياهو: التطبيع مع الدول العربية "يتزايد"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل “يتزايد”، قائلا: “الكثيرون في العالم العربي، على مستوى القادة والشعوب، يدركون أن إسرائيل لم تعد عدوا لهم، وإنما باتت حليفا أساسيا في مواجهة عدوان إيران”. ‬

وقال نتنياهو لـ”بي بي سي عربي” إن العديد من القادة العرب يدركون أنه لا بد من دفع العلاقات مع إسرائيل في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه والأمن وغيرها”. وتابع: “التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بشكل ملحوظ بين الناس العاديين في الشعوب العربية”.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل “لا تدافع فقط عن نفسها ضد إيران، وإنما تدافع أيضا عن دول أخرى في المنطقة إزاء العدوان الإيراني المستمر. إيران تخطط لهجمات ضدنا، كما تشن هجمات في أنحاء المنطقة ضد العديد من جيراننا، لذا علينا التحرك ضد أنشطتهم في المنطقة”.‬

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد رغم عدم ارتباط البلدين بعلاقات دبلوماسية رسمية وقت إتمام الزيارة.

كما زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، دولة الإمارات العربية المتحدة في نفس الشهر لمتابعة مشاركة فريق الجودو الإسرائيلي في بطولة أبو ظبي غراند سلام. والتقت ريغيف خلال الزيارة مسؤولين إماراتيين أثناء زيارة رسمية لمسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية.

وسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زيارة أبو ظبي أيضا في نهاية يونيو/ حزيران الماضي في إطار مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، وتحدثت الصحف الإسرائيلية وقتها عن لقائه مسؤولا إماراتيا لم يكشف النقاب عنه خلال الزيارة.