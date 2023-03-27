نتنياهو يرضخ ويقرر تعليق التعديلات القضائية

كشفت مصادر في داخل الخط الأخضر في "إسرائيل" ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي عرفت بـ "الإصلاح القضائي" عقب اجتماع مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

ويأتي تراجع نتنياهو عقب احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وليلة صاخبة شهدتها إسرائيل تخللتها احتجاجات شارك فيها أزيد من 600 ألف شخص وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت.



