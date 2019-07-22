نسبة التصويت 99.98%: هؤلاء غابو عن الانتخابات في كوريا الشمالية

ادلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بصوته في الانتخابات المحلية التي نظمت في جميع مناطق البلاد، حيث وصلت نسبة المشاركة فيها الى 100 في المئة تقريبا وذلك وفي غياب أي منافسة.

يرى المحللون أن عمليات الاقتراع هذه بمثابة تقليد يسمح للسلطات بتأكيد حصولها على تفويض شعبي، وتعزيز الولاء للنظام، بحسب وكالة فرانس برس.

وبلغت نسبة المشاركة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، 99,98%، بزيادة 0,01% عن الانتخابات المحلية السابقة عام 2015.

وأوضحت الوكالة أن الناخبين "الموجودين في الخارج أو العاملين في عرض البحر"، وحدهم من لم يتمكنوا من التصويت، في حين أن "الناخبين الذين يعانون مشكلات على ارتباط بالسن أو المرض تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع متحركة".

وتهدف هذه الانتخابات إلى ملء مقاعد الجمعيات على مستوى المحافظات والمدن والمناطق، ويصوت فيها عادة 99% من الناخبين تأييدا لمرشحين وحيدين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي ترشح عام 2014 لـ"جمعية الشعب العليا" (البرلمان)، وفاز بنسبة 100% من الأصوات في دائرة جبل بايكتو، وهو بركان يقع على الحدود الصينية، ويعد المهد الأسطوري للشعب الكوري.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الشمالية بأن كيم زار مركز الاقتراع 94 في الدائرة الانتخابية رقم 201 بمحافظة هامغن يرافقه وفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى.

ونقلت الوكالة أن كيم صوت لصالح مرشحين اثنين للعضوية في المجالس الشعبية المحلية ليجري بعد ذلك لقاء معهما، حيث دعاهما إلى أن يكونا "خادمين أمينين للشعب من خلال الالتزام بالتعهدات وتلبية تطلعات الناس".

وتنتخب المجالس الشعبية لمدة 4 سنوات، وتعقد اجتماعاتها مرة أو مرتين في السنة لإقرار الميزانيات وحل القضايا المحلية وانتخاب رؤساء إدارات المحافظات والمدن والدوائر.