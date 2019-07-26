نصرالله: لدينا سلاح يؤذي اسرائيل في مقتل

اعلن زعيم مليشيا "حزب الله"، حسن نصر الله عن سلاح خطير يمتلكه الحزب وقادر على ايذاء اسرائيل

جاءت تصريحات نصر الله في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس مؤسسة "جهاد البناء" في لبنان، نقلته قناة "المنار" اللبنانية.

وقال نصر الله "من هنا، أنفي كافة الإدعاءات الإسرائيلية، حول أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت، من أجل إدخال السلاح".

وتابع "تلك الادعاءات تهدف الوصاية على المرفأ والمطار والحدود، لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في عدوان تموز".

وقال حسن نصر الله، إن العدو الإسرائيلي ودول أخرى، راهنت على مشهد الدمار، بعد حرب يوليو/ تموز 2006.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي ودول أخرى راهنت على أن مشهد الدمار بعد حرب 2006، يمكنه تحويل الانتصار إلى هزيمة.

وتابع نصر الله "إلى جانب القتال ضد العدو الإسرائيلي، عمل حزب الله على جوانب متعددة، منها السياسية والثقافية والإعلامية".

ومضى بقوله "كل هذا بجانب الصمود في الأرض أمام اعتداءات العدو، وترميم بيوت الناس المتضررة بشكل سريع".

وأوضح نصر الله في كلمته "المقاومة كانت متكاملة في أبعادها المتعددة وكل العاملين فيها كانوا من المخلصين، لذلك وصلنا إلى التحرير في عام 2000".

واستطرد قائلا "التحدي الكبير كان بما واجهناه في عام 2006، عندما توقف العدوان وعادت الناس حيث الدمار الكبير والهائل، كان الرهان الإسرائيلي على موقف الناس لتحويل الانتصار إلى هزيمة".

وقال نصر الله "قبل توقف العدوان بدأنا التحضير للمرحلة المقبلة وكانت "جهاد البناء" أحد الأطر الأساسية في الخطة، حيث ستقوم هذه المؤسسة بعملية مسح سريعة وواسعة وبدأت عملية الترميم خلال أيام وتحديد الأبنية غير الصالحة للسكن".

وقال نصر الله "جهاد البناء منذ البدايات وضعت 134 خزانا من الخزانات الكبيرة وبتمويل من إيران، وهذا المشروع لا يزال متواصلا حتى الآن، ونأمل أن يبقى مستمرا إلى اليوم الذي تصل فيه مياه الشرب إلى الضاحية الجنوبية".