نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة بملف الترسيم مع إسرائيل

أكد زعيم حزب الله حسن نصرالله السبت، انا لبنان أمام أيام حاسمة على صعيد ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، معربا عن أمله ان "تكون خواتيم الأمور طيبة"، وبما يفتح أفاقاً واعدة لبلاده التي تعصف بها أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة خلال تأبين رجل الدين محمد علي الأمين، احد مؤسسي المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، في بلدة شقراء الجنوبية أن "تسلّم لبنان بشكل رسمي المقترح لمعالجة الملف هو خطوة مهمة جدًا، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أشهر من النضال السياسي والميداني والإعلامي".

وسلمت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا السبت، مقترحًا بلادها حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك الى كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقال نصرالله انه "بعد أشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم من خلال الاعلام تسلّم الرؤساء الثلاثة بشكل رسمي النص المكتوب المقترح لمعالجة الموضوع وهذه خطوة مهمة جدًا".

واضاف ان "مسؤولي الدولة هم الذين يتخذون القرار لمصلحة لبنان ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون في الدولة حول هذا الملف ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".

الرئيس عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية pic.twitter.com/vQL7WDcpK2 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 1, 2022

ورأى أنه "اذا تم التوصل لنتيجة جيدة فذلك سيفتح آفاقًا كبيرة (اقتصاديًا) وواعدة للشعب اللبناني"، مؤكد ان لبنان لديه "كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظل معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الأوروبية".

ولم يكشف المسؤولون اللبنانيون تفاصيل عن محتوى الرسالة، إلا أن ميقاتي سبق وأعلن في سبتمبر/ أيلول تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.

وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود التي يتنازعها لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا،

ومن شأن التوصل لاتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.