نصف الأرض الشمالي على صفيح ساخن في ظل موجات حر قياسية

يعيش سكان النصف الشمالي من الكرة الارضية على صفيح ساخن حرفيا في ظل موجات حر متتالية سجلت فيها درجات قياسية، وتسببت في حرائق عنيفة زادت الامور سوءا.

وتعد موجات الحر احدى اخطر تجليات ظاهرة الاحتباس الحراري الاخذة اثارها في التفاقم بصورة متسارعة حول العالم.

وقد ادت موجات الحر العام الماضي الى وفاة اكثر من ستين الف شخص في قارة اوروبا وحدها. ويخشى ان تودي بحياة اعداد اكبر هذا العام مع اتساع رقع تاثيرها من الصين في اقصى الشرق الى الولايات المتحدة على الجانب الاخر من الكرة.

وفيما يرزح الملايين في الولايات المتحدة تحت وطأة موجة حر مضنية منذ اكثر من اسبوعين، فقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ان يتاثر غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية بموجة حر اخرى وصفتها بانها غاية في الخطورة نهاية الاسبوع الحالي.

وحذرت هيئة الارصاد من مشاكل متعلقة بجودة الهواء في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة مع ترجيحها تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الموجة.

وكانت الحرارة سجلت 47 درجة مئوية السبت في فينيكس كبرى مدن أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، علما انها لم تهبط دون 43 درجة خلال الايام الستة عشر الماضية.

وفي وادي الموت بوسط ولاية كاليفورنيا، تم تسجيل 51 درحة خلال الموجة الحالية، ويتوقع ان تبلغ ذروة اخرى في الموجة المقبلة عند 45 درجة بحسب هيئة الارصاد الوطنية التي قالت ان الحرارة في باقي مناطق الولاية تراوحت بين 41 و45 درجة.

وادت الحرائق المستعرة في جنوب ولاية كاليفورنيا جراء الجفاف في ظل موجة الحر الى اندلاع العديد من الحرائق التي اجتاحت أكثر من 1214 هكتارًا من الغابات، واجبرت السلطات على اخلاء اعداد كبيرة من سكان المناطق المتضررة.

والى الشمال في كندا، لا يزال 570 حريقا خارج السيطرة بحسب مركز رصد حرائق الغابات الكندي، علما ان اكثر من عشرة ملايين هكتار قد تعرضت للالتهام من قبل الحرائق هذا العام، مع توقع زيادة المساحة المنكوبة مع توقع نشوب اكثر من 900 حريق جديد هذا الاسبوع.

موجات الحر احدى اخطر تجليات ظاهرة الاحتباس الحراري

تحذيرات في اوروبا واليابان والصين

وعلى صعيد القارة الاوروبية حيث تعاني العديد من البلدان من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تبلغ ضعف المعدل العالمي، فقد اصدرت ايطاليا انذارا احمر في 16 مدينة قبيل الذروة المتوقعة لموجة الحر هذا الاسبوع.

ومن روما الى بولونيا، يتوقع ان تتراوح الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية خلال موجة الحر المقبلة التي يقول مركز الارصاد الجوية الايطالي انها ستكون واحدة من أشد موجات الحر على الإطلاق في البلاد.

وفي المانيا، سجلت الحرارة 37,9 درجة في مدينة موهرندورف كلاينسيباخ في بافاريا وهي الاعلى في البلاد، تلتها برلين وميونيخ اللتين وصلت الحرار فيهما الى 35 و34 درجة على التوالي.

وفيما تتوقع اليونان تسجيل 41 درجة مئوية في البلاد، فقد عمدت السلطات الى غلق الأكروبوليس في أثينا خلال ساعات الذروة على مدى الايام الثلاثة الماضية.

كما حذرت السلطات من ارتفاع مخاطر نشوب الحرائق مع هبوب رياح قوية فوق بحر ايجة، ودعت السكان الى الحد من تحركاتهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

والى اليابان شرقا، حيث سجلت 40 درجة مئوية في بعض المدن، بينها العاصمة طوكيو، فقد حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية من مخاطر ما قالت انها مستويات حرارة تشكل خطرا على الحياة

وتلقى عشرات ملايين اليابانيين في 20 من اصل 47 مقاطعة تحذيرات الاحد، بتوخي الحيطة بعدما سُجّلت درجات حرارة شبه قياسية في تلك المقاطعات.

وبدورها ايضا، أصدرت خدمات الأرصاد الجوية الصينية رسائل مماثلة الاحد، مع توقع بلوغ الحرارة 45 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ شبه الصحراوية، و39 في كوانغشي جنوبا.