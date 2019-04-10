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نظام الاسد انتهك "خفض التصعيد" 6 الاف مرة شمالي سوريا

نظام الاسد انتهك "خفض التصعيد" 6 الاف مرة شمالي سوريا
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