نقابة الصحفيين الأردنيين تتوعد "منتحلي المهنة"

توعدت نقابلة الصحفيين الأردنيين الاحد، باتخاذ اجراءات بحق "منتحلي المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، من بينها ملاحقتهم قانونيا بتهمة "انتحال صفة الغير".

وقال مجلس النقابة في بيان إن "أشخاصا أطلقوا على أنفسهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ألقاب -اعلامي أو صحفي- بقصد كسب ثقة المتلقي بالمنشورات او الفيديوهات التي ينشرونها، معظمها معلومات غير دقيقة او منقوصة او فيديوهات وصور مفبركة، القصد منها نشر الاشاعات أو اغتيال الشخصية أو تحقيق مآرب خاصة".

واضاف البيان الذي اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا)، ان هذا الامر "يشكل إساءة للمهنة وللنقابة، بصفتها مسؤولة عن حماية المهنة ومنتسبيها في الاردن، كما انه يشكل إساءة بالغة للزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة، تمس مهنيتهم ومصداقيتهم في العمل وتعرضهم للنقد في عملهم اليومي، بعد ان أختلط الحابل بالنابل".

وطالب نقيب الصحفيين راكان السعايدة "كافة المسؤولين في القطاعين العام والخاص، حصر الادلاء بالتصريحات للصحفيين العاملين في مؤسسات اعلامية مرخصة حسب الاصول سواء كانت محلية أو اجنبية معتمدة" بحسب الوكالة.

وتابعت وكالة الانباء ان السعايدة أشار الى انه "يحق لمن يدلي بأية تصريحات طلب هوية الانتساب للنقابة، داعيا العاملين بالمؤسسات الاعلامية وليسوا أعضاء بالنقابة، المسارعة لتقديم طلبات انتساب لنقابة الصحفيين.

واضاف ان مجلس النقابة يعتزم توجيه مذكرة لرئيس الوزراء يطالبه بإصدار تعميم رسمي لكافة المسؤولين بالحكومة بعدم التعامل مع من ينتحلون صفة الاعلامي أو الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا المجلس أن النقابة تتحمل مسؤولياتها كاملة بالدفاع عن أعضائها وعن الحريات الصحفية.