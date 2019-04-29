نواب الكويتين يستجوبون وزراء "هدمو مؤسسات الدولة"

يتهم نواب من الكويت وزراء في الحكومة بـ هدم مؤسسات الدولة وسيبحث البرلمان الكويتي طلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري خلال اليومين المقبلين

وقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف في ال18 من ابريل الحالي ثلاثة محاور اولهما اتهمام الحكومة بـ ”هدم دولة المؤسسات”والثاني يدور حول “ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع” اما المحور الثالث من الاستجواب فيدور حول ”التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.

وزير الاعلام الكويتي بدورة امام استجواب في البرلمان بطلب من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال ويدول حول 4 محاور يتعلق الأول ب”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”. والثاني حول “تجاوزات في وزارة الإعلام” أما المحور الثالث فيعنى وفقا للنواب ب”المخالفات في الهيئة العامة للرياضة” في حين تطرق المحور الرابع وفق اعتبار النواب إلى “الأسئلة البرلمانية”.

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.