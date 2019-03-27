نيويورك تايمز: إدارة ترامب تطالب بتوقيف فلسطيني لأجل غير مسمى

إدارة ترامب تطلب توقيف حسين لأجل غير مسمى، بداعي أن الأخير يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب بتوقيف الفلسطيني أدهم حسين، المعتقل منذ تفجير برجي التجارة في نيويورك يوم 11 سبتمبر عام 2001، إلى أجل غير مسمى.



وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن حسين المختص في برمجة الحواسيب، أكمل محكوميته في السجون الأمريكية، وأن واشنطن ترغب في ترحيله، لكنها لم تجد بلدا أبدى استعداده لاستقباله.



وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب تطلب توقيف حسين لأجل غير مسمى، بداعي أن الأخير يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، رغم إكمال مدة محكوميته.



وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تجد أي دولة مستعدة لمنح جنسيتها إلى حسين، لأنه ولد في مخيم اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.

وعقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة، أجرت الولايات المتحدة تعديلات على ضوابط الهجرة، في إطار قانون الوطنية.



وتتيح إحدى مواد هذه التعديلات للحكومة الأمريكية، إمكانية توقيف الأجانب الذين لا يمكن ترحيلهم لعدم حملهم جنسية أي دولة، لأجل غير مسمى، بداعي ارتباطهم بالإرهاب وتشكيلهم خطرا على أمن المواطنين