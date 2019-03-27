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نيويورك تايمز: إدارة ترامب تطالب بتوقيف فلسطيني لأجل غير مسمى

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تطالب بتوقيف فلسطيني لأجل غير مسمى
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