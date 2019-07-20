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هجوم بالغاز على مترو لندن

منشور 20 تمّوز / يوليو 2019 - 03:30
عالجت طواقم الإسعاف عددا من الأشخاص في مكان الحادث
عالجت طواقم الإسعاف عددا من الأشخاص في مكان الحادث

اعلنت شرطة لندن تعرض مترو الانفاق في لندن لهجوم سام وقالت ان الاجهزة الطبية تعالج مصابين واشارت الى انها تبحث عن شخصين يشتبه في أنهما شنا هجوما بالغاز 

ونشرت قوات الأمن صورا لشخصين حصلت عليها من كاميرات المراقبة، وقالت إنها تريد استجوابهما لأنهما قد "يحوزان على معلومات من شأنها المساعدة في التحقيق".

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الهجوم وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق محطة "أكسفورد سيركس".

وعالجت طواقم الإسعاف عددا من الأشخاص في مكان الحادث من أعراض السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".

وقالت متحدثة بإسم شرطة النقل إن القطار أَخرج من الخدمة وأرسل إلى مستودع للحجر الصحي.

 يذكر محطة أكسفورد سيركس واحدة من أكثر محطات أنفاق لندن ازدحاما.


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