هجوم بالغاز على مترو لندن

اعلنت شرطة لندن تعرض مترو الانفاق في لندن لهجوم سام وقالت ان الاجهزة الطبية تعالج مصابين واشارت الى انها تبحث عن شخصين يشتبه في أنهما شنا هجوما بالغاز

ونشرت قوات الأمن صورا لشخصين حصلت عليها من كاميرات المراقبة، وقالت إنها تريد استجوابهما لأنهما قد "يحوزان على معلومات من شأنها المساعدة في التحقيق".

#Westminster

A number of passengers on board a a London Underground train struggled to breathe and were left coughing after ‘CS gas’ was released inside a carriage at #OxfordCircus tube station this morning.



BTP said the incident was reported at 9.13.



More below. pic.twitter.com/A0tHUR0zEy — London 999 Feed (@999London) July 20, 2019

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الهجوم وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق محطة "أكسفورد سيركس".

وعالجت طواقم الإسعاف عددا من الأشخاص في مكان الحادث من أعراض السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".

وقالت متحدثة بإسم شرطة النقل إن القطار أَخرج من الخدمة وأرسل إلى مستودع للحجر الصحي.

يذكر محطة أكسفورد سيركس واحدة من أكثر محطات أنفاق لندن ازدحاما.