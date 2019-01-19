الصومال: هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مركزا حكوميا

حركة الشباب الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

قال مصدر عسكري صومالي، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، السبت، استهدفت مركزا عسكريا للقوات الحكومية في إقليم جوبا السفلى جنوب البلاد.

وقال ضابط في الجيش للأناضول، إن مقاتلي الشباب شنوا هجوما بدأ بعملية انتحارية على "بار سنغوني" المركز العسكري الرئيسي للقوات الحكومية في إقليم جوبا السفلى.

وأضاف أحمد فارح أن "العملية الانتحارية أعقبتها اشتباكات عنيفة بين عناصر من مقاتلي الشباب والقوات الحكومية".

وأوضح فارح أن "الاشتباكات تواصلت لأكثر من ساعة في محيط المركز العسكري".

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم.

ولم ترد على الفور أنباء بشأن سقوط ضحايا خلال الهجوم أو الاشتباكات التي أعقبها.

يذكر أن المركز العسكري "بار سنغوني" كانت تتمركز فيه وحدات من قوات إدارة جوبالاندا المحلية التي تستعد لشن عملية عسكرية ضد مقاتلي "الشباب" في مدينة بؤالى بإقليم جوبا الوسطى المعقل الرئيسي لمقاتلي الحركة.