هجوم جديد لداعش يسفر عن مقتل جنديين عراقيين في كركوك

قتل جنديان عراقيان في هجوم جديد شنه تنظيم داعش الثلاثاء، واستهدف نقطة للجيش العراقي على في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن "مجموعة من مسلحي داعش هاجمت نقطة للجيش العراقي على تخوم قرية طويلعة التابعة لقضاء الدبس شمالي محافظة كركوك".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الهجوم أسفر عن مقتل جنديين اثنين قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار".

وأشار إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت لموقع الهجوم وبدأت حملة تفتيش في المنطقة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تصدر السلطات الرسمية تعقيباً حتى الساعة.

وتزايدت وتيرة هجمات "داعش" شمالي البلاد في الأيام القليلة الماضية وخاصة المناطق الفاصلة بين قوات إقليم كردستان (البيشمركة) والجيش العراقي.

وكان آخر هجوم عنيف قد استهدف "البيشمركة" على مقربة من بلدة آلتون كوبري شمالي محافظة كركوك على حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما أوقع 4 قتلى في صفوف تلك القوات، وفق سلطات الإقليم.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.