هزة ارضية قوية في انطاكية التركية وقالت مصادر ان شدة الهزة بلغت 6.3 على مقياس ريختر ، وقال مراسلون انهم سمعو اصوات انهيار مباني وانفجارات في العديد من المناطق التابعة لمدينة انطاكية، عاصمة ولاية هاتاي ، وتحدثو عن انقطاع التيار الكهربائي الذي عاد تدريجيا بعد زلزال السادس من شباط الجاري والذي اودى بحياة اكثر من 41 الف شخص في تركيا

وتاتي الهزة العنيفة في الوقت الذي ما تزال قوات الطوارئ التركية مسنودة بعناصر من قوات الانقاذ العالمية تعمل على انتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي هز الجنوب التركي والشمال السوري قبل اسبوعين

المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل :



هزة أرضية بقوة 6.5 في تركيا وسوريا ...#زلزال_ترکیا_وسوريا — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali_ali85farhan) February 20, 2023

كما اعلنت مصادر عن هزة ارضية في الشمال السوري ولم تشر الى وقوع ضحايا وقالت ان الناس هرعت الى الشوارع حيث ما تزال تعيش كابوس زلزال الاثنين الاسود، واكدت ان الهزة استمرت لنحو 20 ثانية ، دفعت السكان الى اللجوء الى سياراتهم

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