هل تدرس اميركا هجوما محدودا ضد بيونغ يانغ؟

الإدارة الأمريكية تدرس شن هجوم محدود النطاق ضد بيونغ يانغ

كشفت تقارير صحافية، أن مسئولين في الإدارة الأمريكية يدرسون شن هجوم محدود ضد كوريا الشمالية دون التسبب في حرب بشبه الجزيرة الكورية.

ويدرس هذا الاحتمال بشكل سري، حسب صحيفة "وولستريت جورنال" الأمريكية أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني وفي مكان بارز من الصفحة الأولى في نسختها المطبوع.

وتؤكد الصحيفة، أن الهجوم العسكري محدود النطاق قد يستهدف "كسر أنف" نظام بيونغ يانغ، رداً على أي تجربة نووية أو باليستية تنفذها كوريا الشمالية.

وربما يكون الهدف من العملية، إعلام نظام كيم جونغ أون بـ"الثمن الذي قد يدفعه مقابل تصرفاته"، وفقاً للتقرير الذي نشرته "وولستريت جورنال" بتوقيع مدير مكتبها في واشنطن، جيرارلد سيب.

وحسب الصحيفة، يدور النقاش أيضاً حول مخاطر هذا الهجوم، ورد الجانب الكوري الشمالي على القياد عسكرياً عليه.

وتؤكد المعلومات أنه رغم كل ذلك، فإن إدارة ترامب تركز على الجهود الدبلوماسية لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي والباليستي.