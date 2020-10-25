هل تفرض السعودية حظرا للتجول؟

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، أن الوزارة لم ترفع طلبًا لمنع التجول، حيث إن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة .

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات كورونا : “لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات.” .

وتابع العبدالعالي : “عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه ، ويجب المحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة” الى ذلك أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأحد)، أن نزول منحنى عدد الإصابات بـ«كورونا» بدأ يتباطأ في المملكة، وطالبت الوزارة الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمامة الطبية.

وقال إنه تم اليوم تسجيل 323 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 344 ألفاً و865 حالة، منها 8249 حالة نشطة، من بينها 767 حالة حرجة.

وأوضح الدكتور العبد العالي أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5 آلاف و296 وفاة حالة وفاة.

وأبان متحدث الصحة أنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 331 ألفاً و330 حالة شفاء.