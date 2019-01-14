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واشنطن تبحث مع "طالبان" بقاء قواعد عسكرية دائمة في أفغانستان

واشنطن تبحث مع "طالبان" بقاء قواعد عسكرية دائمة في أفغانستان
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