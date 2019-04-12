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واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر للسودان إلى الدرجة الرابعة

واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر للسودان إلى الدرجة الرابعة
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