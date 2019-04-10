واشنطن تنشر الاتهامات الموجهة للحرس الثوري

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

لدى إعلان نيتها إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، نشرت الخارجية الأمريكية قائمة الاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت الخارجية في بيان منشور على موقعها الرسمي، بين "الحقائق" المتعلقة بـ"أنشطة الحرس الثوري الخبيثة" خلال أربعة عقود، أشارت إلى المخطط الإيراني لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة في الأراضي الأمريكية عام 2011، الذي تم إفشاله.

وكان وزير الدولة السعودي الحالي للشؤون الخارجية عادل الجبير يتولى منصب سفير بلاده في واشنطن.

كما حمّلت الوزارة السلطات الإيرانية المسؤولية عن مقتل 603 عسكريين أمريكيين على الأقل في العراق منذ عام 2003، أي نحو 17% من خسائر الولايات المتحدة العسكرية في هذه البلاد خلال الفترة ما بين 2003 و2011، بالإضافة إلى اتهام الحرس الثوري بقتل "آلاف العراقيين".

وتابعت الخارجية أن "مخططات إرهابية" دبرها "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني أحبطت في السنوات الأخيرة بالعديد من الدول، بما فيها ألمانيا والبحرين وتركيا وكينيا.

وفي سبتمبر 2018، دانت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة إيران وحرسها الثوري في تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996 الذي أودى بأرواح 19 أمريكيا، حسب بيان الخارجية.

وأكد البيان أن الحرس الثوري سيدرج على القائمة الأمريكية للإرهاب في 15 أبريل الجاري، ضمن إطار جهود الولايات المتحدة لتكثيف الضغوط على الحكومة الإيرانية.