واشنطن: علاقتنا بتركيا لا تقتصر على مقاتلات إف-35

أكدت الإدارة الأمريكية، أن تركيا حليف موثوق، وأن العلاقات بين البلدين قوية ولا تقتصر على شراء مقاتلات إف-35.

وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، شدد البيت الأبيض، على متانة العلاقات الثنائية، سيما على المستوى العسكري، وفي إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف أن التعاون متواصل، وعلى نطاق واسع؛ “ولكن مع مراعاة قيود تترتب على وجود منظومة إس-400 الدفاعية الروسية لدى تركيا“.

إلا أن البيان وصف استمرار مشاركة أنقرة في برنامج تطوير مقاتلات إف-35 الأمريكية بـ”المستحيل”، جراء صفقتها مع موسكو. وتابع “لا يمكن أن تتواجد المقاتلات مع منصة روسية لجمع معلومات استخباراتية”.

وزعم البيان أن المنظومة الدفاعية قد تستخدم لكشف قدرات المقاتلات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات إف-35، إذا حصلت على منظومة إس-400 من روسيا.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتعد منظومة إس-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي من إنتاج شركة “ألماز-أنتي”، المملوكة للحكومة الروسية. (الأناضول)